Éclairage public : le gouvernement va lancer une consultation nationale

Elle se déroulera de la mi-juillet à la mi-septembre. Une consultation nationale concernant l'usage des éclairages publics va être lancée par le gouvernement, a annoncé ce jeudi Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. "L'éclairage public d'abord, dans la rue, est-ce qu'il faut baisser son intensité pendant la nuit ? Est-ce qu'il faut même peut-être l'éteindre sous certaines conditions ? Et puis l'éclairage des vitrines, est-ce que 1h du matin, c'est la bonne heure pour éteindre les vitrines ? Est-ce qu'il faut le faire un peu plus tôt, et comment mieux faire respecter, à leur avis, ces préconisations", a détaillé la ministre sur France 2.