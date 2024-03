Transition écologique : voici comment va être calculée l'empreinte environnementale de vos habits

Le gouvernement veut déployer dès le mois de mai un score "vert" sur les vêtements. La méthode retenue mesure le cycle de vie, mais aussi la durabilité des habits. Parallèlement, une loi instaurant l'interdiction de la pub pour la fast-fashion et un bonus-malus est examinée jeudi à l'Assemblée.

À partir du mois de mai, les marques volontaires pourront afficher sur leurs vêtements un score environnemental. Selon nos informations, il s'agit d'un nombre de micro-points sur une échelle ouverte, sans code de couleur : par exemple, 720 micro-points pour un t-shirt durable, 3 000 pour un t-shirt issu de la fast fashion. "Selon ce qui nous a été présenté, ce score sera affiché sur le même modèle que les calories sur un paquet de gâteaux", précise Marguerite Dorangeon, la cofondatrice de Clear Fashion, une application qui permet de connaître l'impact environnemental, social, sanitaire et en termes de bien-être animal de nos vêtements. La start-up a été associée, avec d'autres acteurs, à l'élaboration de la méthodologie de ce nouveau score environnemental, qui devrait être obligatoire dès 2025.

Celle-ci est en partie basée sur l'analyse du cycle de vie "PEF", pour "product environmental food print". Mais en partie seulement, car celle-ci est considérée comme trop favorable aux marques peu durables. "Avec cette méthode, celles-ci étaient systématiquement bien classées", commente ainsi Marguerite Durangeon. Un avis européen indique d'ailleurs que cette méthode PEF n'est pas adaptée pour le textile, l'agro-alimentaire et la pêche.

La matière en considération, mais aussi sa durée de vie

Selon nos informations, la marque de fast fashion Shein a beaucoup œuvré pour la maintenir. Mais le gouvernement y a apporté trois correctifs. Voici ce qui a été ajouté :

- L'étude des microparticules de plastique présentes dans les vêtements et donc la pollution associée.

- L'export hors-Union européenne : il s'agit de prendre en compte, dans ce score, la possibilité pour que ces vêtements finissent dans un autre pays, sous forme de déchets non valorisés. Des études permettent de déterminer cette statistique.

- La durabilité : plus un vêtement est porté longtemps, plus son impact est considéré comme faible.

Par ailleurs, ce mode de calcul prend en compte la durée de mise en vente de ces produits et le volume mis en vente. Clairement, des marques de fast fashion qui mettent en ligne des milliers de références chaque semaine et les retirent aussitôt se verront attribuer un score très élevé (et donc une mauvaise note environnementale, même si c'est peu intuitif).

La matière entre évidemment en considération, mais aussi sa durée de vie : on va par exemple considérer qu'un pull en laine va être conservé plus longtemps qu'un pull en polyester. Même raisonnement pour sa capacité à être rapiécé. "Si le prix de vente est moins élevé que le prix de la réparation, il y a un fort risque que le consommateur achète plutôt un nouveau vêtement", témoigne la cofondatrice de Clear Fashion.

Enfin, dernier élément étudié dans la méthodologie du gouvernement : la traçabilité du produit. "Les choses évoluent plutôt dans le bon sens, mais la méthode demande à être testée", commente Marguerite Durangeon. Elle espère notamment que le gouvernement fera le choix d'apposer à côté de ce score un label comme celui de Clear Fashion, qui est plus clair à lire et qui prend aussi en compte les autres impacts des vêtements.

Parallèlement à cette mise en place par le gouvernement d'un affichage environnemental volontaire à partir du 1ᵉʳ mai, une proposition de loi est examinée jeudi dans le cadre de la niche Horizons. Elle vise la fast fashion en interdisant la publicité pour les marques d'hyper fast-fashion, type Shein ou Temu, et propose d'instaurer un système de bonus-malus, histoire de réduire l'écart de prix entre ces marques très bon marché et les autres.