Un simulateur pour connaître l'empreinte environnementale de vos aliments

La première version du simulateur baptisé Écobalyse est disponible sur le site https://ecobalyse.beta.gouv.fr/. Les autorités précisent que cette "version bêta évoluera graphiquement et méthodologiquement au fil de la concertation et des discussions". Concrètement, pour utiliser ce simulateur - qui fonctionne également pour calculer l'empreinte environnementale du secteur textile - il faut renseigner les ingrédients présents dans le produit, dans quelle quantité, leur provenance et leur nature (biologique ou non).

En pratique, l'outil calcule dans un premier temps l'impact environnemental de la recette. Il délivre ensuite un score global d'impact par kilogramme une fois que le consommateur a renseigné la transformation du produit (cuisson, mise en conserve ou mélange), la quantité et le type d'emballage utilisé, les étapes de distribution (sec, frais ou congelé) et de consommation (congélation, cuisson au four, cuisson au four à micro-ondes, cuisson à la poêle, friture, réchauffage à la poêle ou réfrigération).