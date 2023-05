VIDÉO - Chariots en plastique : pourquoi Caddie dit stop

Nom déposé en 1959 et inspiré du golf, Caddie, dont les origines industrielles et alsaciennes remontent à 1928 avec des produits en fil de fer, a connu son heure de gloire avec l'essor de la société de consommation, indissociable du chariot métallique pour les grandes surfaces, avant de rencontrer des difficultés. Caddie a été repris en 2022 par le groupe Cochez, spécialisé dans le transport et les services industriels et basé à Valenciennes, dans le Nord. Caddie compte au total 117 salariés.