Des scientifiques imaginent une issue plus heureuse au film Netflix "Don't Look Up"

Ainsi le météorologiste Eric Holthaus imagine les dirigeants de pays former un "conseil mondial de la comète" et réunir toutes les forces vives volontaires pour ériger dans l'urgence un lanceur spatial et dévier la météorite. Pour la paléoclimatologue et co-présidente du Giec (groupe d'experts climat de l'ONU) Valérie Masson-Delmotte, les trois héros du film peuvent pallier l'inaction des puissants en formant un groupe de jeunes scientifiques, capables de concevoir un système de défense innovant qui déviera la course de la comète.