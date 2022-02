L'éolien en mer, nocif pour les pêcheurs et la biodiversité ?

Sur le plan environnemental, il convient de faire preuve d'encore plus de prudence. En effet, les scientifiques soulèvent plusieurs points importants : le fait qu'il soit nécessaire d'observer sur le long terme les conséquences d'une implantation, mais aussi qu'il est délicat d'isoler l'impact seul des éoliennes sur les écosystèmes. Ces dernières viennent en effet s'ajouter au large éventail d'activités humaines en mer et ne sauraient être la seule variable à prendre en considération. Enfin, il s'agit de se projeter dans le futur en gardant à l'esprit que les écosystèmes seront amenés à évoluer avec ou sans éolien offshore, sous l'effet du changement climatique.

Que retient-on des travaux menés ? Que deux effets majeurs se manifestent, pouvant aboutir à un impact positif sur l'environnement. Le premier, dit "récif", va voir des espèces utiliser les éoliennes comme support, s'y développer et attirer par la suite des prédateurs. Cela conduit à un enrichissement de la biodiversité, mis en avant notamment par des chercheurs français dans de récents travaux publiés en 2019.

Du côté des pêcheurs, c'est plutôt un autre effet, de "réserve" cette fois, qui est redouté. Un regroupement des poissons dans les zones des éoliennes diminuerait ainsi les quantités pouvant être attrapées dans les filets. Outre le fait qu'il soit possible de mettre au point des parcs éoliens où l'espacement des mâts rend possible la pêche, la plateforme Océan & Climat assure que les modèles des chercheurs "ont été poussés à l’extrême pour étudier quelle serait la sensibilité de l’écosystème dans une situation d’un parc où la pêche aurait été fermée". On constate alors, via des résultats préliminaires "que ce choix de gestion pourrait permettre de compenser la perte de surface pêchée par un phénomène de débordement qui rendrait les zones adjacentes plus riches et plus productives".