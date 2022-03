Greta Thunberg prépare un livre sur la crise climatique

Greta Thunberg, qui a débuté son engagement désormais mondialement connu par une grève scolaire en Suède en 2018, a déjà publié trois livres : Scenes from the Heart et Our House Is on Fire, co-écrits avec ses parents et sa sœur, et No One Is Too Small to Make a Difference, un recueil de ses discours. Elle est aussi la plus jeune personne à être élue "Personnalité de l'année" par le Time Magazine et à avoir été nominée trois fois pour le prix Nobel de la paix. À l'automne dernier, elle avait fait l'objet d'un documentaire biographique, "I am Greta", retraçant son parcours.