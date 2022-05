Écologie : la France aussi dépasse les bornes !

Le 5 mai dernier, sans tambour ni trompette et dans l’indifférence des médias, la France a consommé tout ce que la nature est en capacité de régénérer comme ressources en une année. Depuis le début de la civilisation thermo-industrielle, l’empreinte écologique de quasiment tous les pays continue de se dégrader dramatiquement et les conséquences sur la biodiversité sont catastrophiques. Comment pourrait-il en être autrement tant que polluer pour l'économie rapportera plus que de ne pas polluer ? Mais jusqu’à quand ? Alors que la sécheresse due au changement climatique qui s’annonce va tuer des millions d’arbres, déclencher des incendies gigantesques et abaisser dangereusement les rendements agricoles.

En 2022, le jour du dépassement mondial, selon l'ONG américaine Global Footprint Network, arrivera pendant l’été avec encore quelques jours d’avance par rapport à l’an dernier. La France figure dans le peloton de tête des pays qui d’une part, contribuent à dégrader le plus les écosystèmes du simple fait des importations de produits fabriqués sans aucune précaution sérieuse environnementale ni sociale, et d’autre part, exploitent le plus les ressources naturelles de la planète. Ce qui nous vaut de faire partie des pays écocides qui dépassent les bornes de l’écologie le plus précocement. Et comme le rappelait Alphonse Allais : "Une fois qu’on a passé les bornes, il n’y a plus de limites" dans la démesure et l’inconscience.