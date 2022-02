"Greenwashing", "hold-up"... Le label "vert" de Bruxelles pour le gaz et le nucléaire fait polémique

À l'inverse, les écologistes rejettent le gaz, énergie fossile émettrice de CO2, et le nucléaire, en raison de ses déchets radioactifs et du risque d'accident. "La Commission mine considérablement la crédibilité de l'UE", a réagi l'eurodéputé vert Damien Carême. Greenpeace a dénoncé "le plus grand exercice de greenwashing de tous les temps" et "une tentative de hold-up". "On essaie de détourner des milliards d'euros qui étaient destinés aux renouvelables", a affirmé Ariadna Rodrigo.

"Le gouvernement allemand rejette une telle classification. Nous sommes opposés à ce que l'énergie nucléaire soit qualifiée de durable", a répété un porte-parole à Berlin. L'Allemagne, qui opère toujours des centrales à charbon, mise sur l'essor des éoliennes et du solaire, ainsi que sur de nouvelles centrales au gaz pour assurer son approvisionnement, en dépit des critiques sur sa dépendance à la Russie. L'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ont de leur côté contesté l'inclusion du gaz.