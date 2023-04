Écologie : la transformation radicale des entreprises, une chimère ?

Margaret Mead, célèbre anthropologue américaine du siècle dernier, soutenait qu’il ne fallait pas douter qu'un petit nombre de citoyens volontaires et réfléchis puisse changer le monde – et que c’est toujours ainsi que le monde a changé. Après tout, l’utopie de la RSE ne traduit-elle pas une volonté candide de modeler l'image du monde à partir d'un idéal éthique et d’une nouvelle définition de la responsabilité ?

Pour faire sa part tel un colibri dans les flammes, le C3D (Collège des directeurs du développement durable) a donc décidé de créer les "Paulownias de la RSE"*. L’objectif de cette reconnaissance est précisément de prouver que la chimère existe et qu’il convient désormais d’identifier les leaders inspirants et les entreprises qui font preuve d’audace et d’abnégation dans leur sphère d’influence, en transformant leur façon de produire la valeur économique, sans détruire la valeur écologique. Pourquoi les mettre en lumière ? Le mimétisme est le principal agent de la propagation des idées, révéler l’exemplarité au plus grand nombre est sans doute le meilleur moyen d’embarquer les moins avancés. Parce que la crédibilité pour un dirigeant en matière de RSE n’est clairement plus de cumuler les "médailles" de la conformité, mais plutôt d’œuvrer à la transformation radicale de son modèle d’affaires, puissent les Paulownias devenir un Graal de "vert...u" dans une société qui a perdu le sens du mot progrès.

*Le paulownia est un arbre utile dans la lutte contre le réchauffement climatique, capable d'absorber 10 fois plus de dioxyde de carbone que les autres arbres.

Le palmarès de la première édition des Paulownias de la RSE, en partenariat média avec TF1, sera dévoilé le 4 avril à 20h.