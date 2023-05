TotalEnergies au tribunal : à quoi correspond clairement le délit d'"inaction climatique" ?

S'inspirant de la justice sociale, elles partent de l'idée que "les pays et les populations qui ont le moins contribué historiquement au changement climatique en subissent le plus les impacts et ont moins la possibilité de s’en protéger ou de s’y adapter", explique le cabinet de Conseil Orygeen. Dès lors, l'objectif de cette justice climatique tient à ce que "les gouvernements et les entreprises prennent leurs responsabilités face à la crise climatique", résume le spécialiste de la lutte contre le changement climatique. Devant les tribunaux, "le climat devient un sujet de droit", poursuit-il. Et l'inaction climatique "devient illégale".