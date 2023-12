Tri des déchets : plus d'un Français sud deux a encore du mal à choisir la bonne poubelle

Dans son dernier sondage paru ce vendredi, l'Ifop fait le point sur les pratiques des Français concernant la gestion de leurs déchets. S'il apparaît que la pratique du tri sélectif est désormais bien ancré dans les mœurs, de nombreuses personnes ont encore des doutes au moment de choisir la poubelle adaptée.

Une pratique qui devient automatique... au moins en apparence. Pour près de 9 Français sur 10 (89%), trier ses déchets au quotidien est devenu un acte facile, révèle le dernier sondage de l'Ifop pour Sepur* publié vendredi 29 décembre. Pour un tiers d'entre eux (34%) ce geste est même très facile, d'autant plus à la campagne (37%) et pour les personnes habitant dans une maison (39%).

Pour autant, ce chiffre cache de réelles disparités concernant la gestion des différents types de détritus dans l'Hexagone. Ainsi, "la majorité des répondants (54%) admet avoir "parfois" (42%) sinon "souvent" (12%) des doutes sur le choix de la poubelle adaptée au moment de jeter ses déchets", note l'institut. Là encore, les communes rurales semblent mieux loties que les grosses métropoles (18% des habitants de région parisienne affirment avoir "souvent" des doutes contre 9% dans les communes rurales).

L'information, composante clé du processus

L'explication de ce paradoxe est relativement simple : les Français paraissent moins hésitants face aux déchets du quotidien que face à des déchets moins courants. "La nature du déchet serait un élément clé, davantage que le geste ou la logistique du tri à proprement parler", analyse l'Ifop. Cela explique que les sondés mentionnent les barquettes en polystyrène (44%), les caoutchoucs de bocaux (36%), les restes de peinture (30%), soit des catégories absentes des campagnes de communication au cours des dernières années, comme les matériaux ou objets qui leur posent le plus de problèmes. Viennent ensuite des déchets comme les papiers ou cartons sales (27%), les vêtements usés (25%) ou encore les pots de yaourt (23%).

Sans surprise, le niveau d’information reçue sur le sujet apparaît très hétérogène, avec une courte majorité de Français (51%) se sentant suffisamment informée pour trier correctement ses déchets. À noter que 69% des personnes qui estiment avoir assez d'informations trient "très facilement" leurs déchets, ce qui semble accréditer la thèse selon laquelle une meilleure connaissance permet d'améliorer significativement l'efficacité du tri. Autrement dit, ce n'est pas, dans une large partie des cas, la volonté qui manque.

Un fossé entre villes et campagnes pour le tri des biodéchets

Par ailleurs, à quelques jours de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif obligeant les collectivités de mettre à la disposition de leurs administrés une solution de tri des biodéchets, 54% des habitants de l'Hexagone assurent séparer leurs restes alimentaires, notamment via le compost ou en les donnant à des animaux. Mais le fossé est énorme entre la ville et la campagne : 82% des ruraux répondent favorablement, contre seulement 33% des personnes résidant en agglomération parisienne. De même, ceux qui sont logés dans une maison sont beaucoup plus aptes à faire cet effort que ceux qui séjournent en appartement (69% contre 28%).

Parmi les principales réticences figurent la peur des mauvaises odeurs, celle de la présence des insectes ou encore la contrainte d'avoir une poubelle supplémentaire. 72% des Français estiment aussi qu'il n'existe actuellement pas de dispositif particulier pour le tri des biodéchets à l'échelle de la commune, ce qui n'aide pas à sauter le pas. Par conséquent, en plus d'instaurer de tels mécanismes, "un accompagnement, (notamment par un relais d’information pédagogique et clair) permettrait d’alléger les doutes et éventuelles appréhensions liées aux différentes pratiques", préconise l'Ifop.

*Enquête menée auprès d’un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par le biais de la méthode des quotas. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 20 novembre au 1er décembre 2023.