Comment baisser le chauffage sans pour autant avoir froid ?

Aujourd’hui, nous assurons notre confort thermique en hiver en chauffant le volume d’air de nos pièces. Problème, si cette chaleur par convection se propage mieux dans l’air, elle consomme beaucoup plus d’énergie. Pire, nos bâtiments construits essentiellement avant les années 1980 demeurent des passoires thermiques et ne parviennent pas à garder la chaleur. Geoffrey Van Moeseke, chercheur en physique du bâtiment à l’université catholique de Louvain (Belgique), regrette que les architectes d’alors ne se préoccupaient pas de l’efficacité énergétique : "Gaz, fioul et électricité restaient bon marché, nous avions aucune raison de répondre au stress thermique, c’était open bar. Rénover ce parc immobilier devient un véritable chalenge." Les législations européennes nous donnent jusqu’à 2050 pour y arriver, mais le chercheur doute que les États atteignent leur objectif. Avec une vingtaine de collègues et citoyens partenaires, Geoffrey Van Moeseke répondent à un appel à projet sur la résilience et se lancent dans une baisse progressive du thermostat. "Comment faire si nous n’avons plus de gaz ? Nous avons peu de moyens pour lutter contre la précarité énergétique. Isoler, remplacer le chauffage et modifier les bâtiments prend du temps. Dans l’intervalle, nous devons trouver des pistes complémentaires et alternatives. Or, nous n’avons pas besoin de maintenir la chaleur dans l’air, ce sont nos corps qui doivent rester chauds."

Jusqu’au début du XXe siècle, nos aïeuls procédaient autrement : ils utilisaient des sources de chaleur radiatives qui réchauffaient seulement certaines parties d’une pièce (cheminée, poêle à gaz, bois ou charbon). Objectif, générer des sortes de microclimats de confort autour desquels les personnes s’agglutinaient pour partager un repas, se divertir ou se reposer. Plein d’outils modernes, beaucoup plus performants, ni trop polluants ni risqués, peuvent nous servir pour faire pareil au XXIe siècle. "C’est plus facile que ça en a l’air, même les plus frileux arrivent à baisser le thermostat", se réjouit Geoffrey Van Moeseke. Les responsables du projet SlowHeat rassurent : pas question d’imposer aux corps des températures délétères pour la santé, de vivre en ayant froid, de frissonner jour et nuit. Il faut juste combattre le froid autrement.