"Ecophyto" : quel est ce plan sur les pesticides que les agriculteurs demandent au gouvernement d'abandonner ?

Parmi les revendications qui demeurent, les agriculteurs souhaitent un moratoire sur les interdictions de pesticides. Ils demandent notamment le rejet du plan qui vise à réduire de moitié l'utilisation des substances chimiques d'ici à 2030 par rapport à 2015-2017. Ce texte devait être présenté à la fin du mois, mais le calendrier a disparu.

Dans les sujets qui agitent la crise agricole, figure le débat sur les pesticides. Un débat difficile puisqu'il semble opposer, par nature, l'activité agricole à la santé humaine et environnementale : avec d'un côté, des molécules efficaces pour désherber et prévenir les maladies dans les champs ; et de l'autre, un danger pour les cours d'eau, les écosystèmes et la santé humaine.

Or, dans l'esprit de beaucoup il s'est agi, pendant des années, de remplacer une solution technique par une autre solution technique qui ne demande pas plus de temps, qui ne coûte pas plus cher, qui ait la même efficacité ; tout en préservant les sols. Un objectif complexe qui a contribué à faire échouer, jusqu'ici, les différents plans visant à réduire l'usage des produits chimiques dans les champs.

Ecophyto 3 a-t-il disparu?

Ainsi, à la sortie du Grenelle de l'environnement, en 2007, la France s'engage à réduire de moitié ses intrants chimiques en dix ans. Deux plans suivront (EcoPhyto 1 et EcoPhyto 2), sans succès malgré les milliards d'euros investis.

Le troisième volet, EcoPhyto 3, qui vise cette fois à réduire de moitié l'utilisation des pesticides d'ici à 2030, par rapport à 2015-2017, devait aboutir "fin janvier, début février", assurait encore le ministère de l'Agriculture à TF1 il y a deux semaines.

Mais à la faveur du mouvement agricole - les syndicats demandent un "moratoire sur les interdictions" de substances chimiques dans les champs et un "rejet d'EcoPhyto", le discours a changé : le sujet est certes toujours sur la table, mais il n'y a plus de calendrier.

En France, 75 molécules représentent 79% des volumes vendus

Ce plan a pourtant fait l'objet de longues semaines de consultations avec le monde agricole, les chercheurs, les associations et les collectivités. Et se base, expliquait encore le ministère de l'Agriculture il y a peu, sur "l'accélération du développement de solutions alternatives non chimiques et chimiques pour mieux se préparer au potentiel retrait de certaines substances actives". En la matière, le gouvernement restait sur son mantra : "pas d'interdiction sans solution".

Pour maintenir la compétitivité des producteurs français, ce plan visait notamment à proposer des solutions alternatives à 75 molécules - représentant 79% des volumes vendus en France en 2022 - les plus exposées à un risque de retrait du marché dans les 5-7 prochaines années.

L'objectif du gouvernement était d'éviter l'échec rencontré sur les betteraves : une interdiction des néonicotinoïdes dans la loi ; pas de solution une fois arrivé à échéance et donc des dérogations pendant deux ans ; des mesures jugées illégales et finalement une interdiction très mal acceptée par les producteurs de betteraves.

La France dans le Top 4 des pays européens qui utilisent le plus de pesticides

Sur ce sujet, les syndicats agricoles (et une partie de la classe politique) reproche à la France d'aller plus loin, en terme d'interdiction, que ce que demande Bruxelles. Les tenants de ce discours en veulent pour preuve que le Parlement a rejeté fin novembre un règlement visant à réduire de moitié les intrants chimiques d'ici à 2030 et que l'UE a renouvelé l'autorisation du glyphosate sur le marché ; quand la France, elle, maintient ses objectifs.

Les agriculteurs craignent donc un décalage, à terme, avec nos voisins européens. Ainsi, l'interprofession des fruits et légumes (Interfel) redoute la fin annoncée en France du Movento, prévue en 2026, qui les aide à lutter contre le puceron cendré qui s'attaque aux cultures de pommes. "Nos voisins peuvent utiliser d'autres molécules autorisées en Europe, mais pas nous, car la France les a interdites depuis 2014", explique ainsi Daniel Sauvaitre, le secrétaire général d'Interfel.

Mais la France va-t-elle vraiment plus loin que ses voisins européens ? En réalité, tout dépend des chiffres que l'on prend en compte : le nombre de substances autorisées ? Les quantités utilisées ramenées à l'hectare ?

Car par exemple, avec 283 substances utilisées sur les 440 autorisées en Europe, la France figure dans le top 4 des pays européens qui utilisent le plus de substances chimiques, avec la Grèce, l'Italie et l'Espagne.

"La France se classe depuis longtemps dans la moyenne des pays de l'UE en ce qui concerne les quantités de substances actives utilisées ramenées à l'hectare, avec 3,44 kilogrammes par hectare, derrière les Pays-Bas, premier consommateur européen (10,8 kg/ha), l'Irlande et l'Italie (plus de 6 kg/ha) ou l'Allemagne (4 kg/ha)", peut-on aussi lire dans un rapport parlementaire.

Dans l'Hexagone, l'usage des pesticides a augmenté de 7% en 2021, mais diminué de 29% par rapport à 1990. Quand en Europe, il a augmenté de 4% en 2021 et de moins de 1% par rapport à 1990. Sur la même période, la hausse est spectaculaire aux États-Unis : +191%.

Un débat sur l'indicateur utilisé

Mais les agriculteurs français, au premier rang desquels l'Association générale des producteurs de blé et autres céréales (AGPB), dénoncent l'indicateur utilisé par la France pour fixer sa stratégie de réduction.

Il s'agit du "Nodu", comprendre "nombre de doses unité". Il prend en compte les quantités de pesticides vendues et les surfaces traitées, aux doses maximales homologuées.

La France est passée d'un Nodu de 82 en 2009 à 120,3 en 2018 avant de revenir à 85,7 en 2021. Selon le nouvel objectif du gouvernement, il devrait descendre à environ 50 en 2030.

Une partie des agriculteurs considèrent que ce n'est pas le bon calcul ; les céréaliers estimant par exemple avoir baissé de 46% leur usage des pesticides en vingt ans. "À partir du moment où on remplace un produit efficace, mais considéré comme nocif, par un produit moins efficace, on est obligé de le passer plus souvent dans les champs. Calculer le nombre de doses utilisées, c'est fausser le résultat, avec un indicateur qui n'est pas le même que celui utilisé dans d'autres pays européens", explique ainsi le président de l'AGPB, Eric Thirouin.

Des effets cocktail

Comment sortir de ce débat ? Experts, associations et parties prenantes s'accordent au moins sur une chose : la réponse sera forcément plus complexe que la solution chimique actuelle. Car certains produits, comme le glyphosate par exemple, sont venus apporter une réponse simple - et intégrée dans les coûts de production - à des problématiques agricoles.

Mais leurs effets sur les écosystèmes sont encore mal connus, de même que leurs effets sur les cours d'eau et la santé humaine. Les chercheurs s'interrogent notamment sur l'effet cocktail d'une exposition à ces substances chimiques et sur les métabolites, issus de la dégradation des pesticides. Une étude récente réalisée par l'association Générations Futures a montré que les produits chimiques étaient retrouvés dans des quantités importantes dans les villes rurales entourées de champs.

Par ailleurs, et pour ne rien simplifier, un autre sujet est sur la table : avec le temps, les pesticides utilisés perdent de leur efficacité, car des résistances sont générées. Or, le changement climatique va aggraver l'exposition des plantes et des animaux à des risques.

En France, 2 000 fermes ont fait le pari de la sortie du tout chimique dans un réseau piloté par l'Etat : les résultats du réseau Dephy sont encourageants, avec des usages de pesticides qui ont diminué de 25% dans toutes les filières, et la perte de productivité économique, elle, a été réduite à 8%.

Mais en la matière, il s'agit de remplacer une solution chimique par un arsenal de solutions (désherbage mécanique, couverts végétaux) qui nécessitent des investissements et un fort accompagnement. Pour Nicolas Chartier, responsable du pôle données et références du réseau Dephy, c'est tout le modèle agricole qu'il faut repenser : "Si on pense que ce n'est qu'un problème technique, on n'y arrivera pas. Car cela revient à penser que ce serait la faute des instituts techniques de recherche ou des agriculteurs, qui ne seraient pas volontaires sur ce sujet. Or, dans le système économique actuel, la mise en place d'alternatives est difficile. Pour se passer de glyphosate, il faut transformer notre modèle agricole. Sinon, on en sera au même point dans dix ans."