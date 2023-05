Écorçage, cloutage et mare... Les Soulèvements de la Terre ont-ils mené des actions dangereuses près de Rouen ?

Clouter et écorcer des arbres, créer des mares en pleine forêt... Les actions menées les 6 et 7 mai contre le projet de contournement autoroutier Est de Rouen ont créé la polémique. Durant ces deux jours, près d'un millier de militants écologistes ont mené des opérations de blocage de l'A13 et se sont rendus dans la forêt de Bord pour procéder à des actions visant à ralentir ou stopper le chantier. Des opérations - prévues pour durer jusqu'à ce lundi 8 mai - menées à l'appel des Soulèvements de la Terre, dont le gouvernement envisage la dissolution, et des associations locales Non à l’autoroute (NALA), Alternatiba-Rouen et Effet de Serre toi-même.

Au programme : cloutage d'arbres pour empêcher les bûcherons de les abattre, écorçage pour permettre au grand capricorne (dont l'espèce est protégée) de s'installer et des trous pour faciliter la formation de mares pour les tritons. Des actions qui ont suscité un vif débat sur les réseaux sociaux quant à leur utilité, voire leur côté dangereux pour l'activité en forêt et la biodiversité, et dénoncées par la préfecture de l'Eure qui a estimé dans un communiqué qu'ils ont "gravement troublé l'ordre public".