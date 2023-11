EcoWatt : vous pouvez désormais savoir quand votre consommation électrique est la plus verte

Consommer son électricité aux meilleures heures pour préserver le climat. C'est la nouvelle fonctionnalité proposée par EcoWatt pour cet hiver 2023. L'outil lancé par RTE en 2012 et particulièrement utilisé en 2022 face aux menaces de tensions sur le réseau électrique français affiche désormais les heures "les plus décarbonées" de la journée durant lesquelles l'électricité est 100% produite via les énergies nucléaire, éolienne, photovoltaïque et hydraulique. L'objectif de ce nouvel indicateur est d'informer les consommateurs, particuliers comme entreprises, sur les meilleurs moments pour placer leurs consommations, à la fois pour aider le système électrique et pour préserver le climat grâce à des sources vertes, moins émettrices de gaz à effet de serre et moins dépendantes des énergies fossiles.