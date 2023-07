Quelle est la quantité d'eau nécessaire à la fabrication d'un écran publicitaire ?

Le collectif Green IT, une association qui réunit les experts à l’origine de démarches de sobriété numérique, s’est déjà penché sur la question. Pour TF1info, son fondateur, Frédéric Bordage, a mesuré la quantité d’eau requise pour fabriquer deux types d’écrans, dans deux tailles différentes à chaque fois : des écrans LCD et des écrans LED, de 42 pouces et de 98 pouces. Des modèles standards, commercialisés par la société Media Transports et visibles dans les gares et les stations de métro de la région parisienne.