Mettons l'innovation au service d'une économie de guerre climatique !

Le CES de Las Vegas, grand rendez-vous annuel de l'industrie technologique, vient de s'achever, et ce ne sont pas les gadgets qui y ont été présentés qui permettront de faire face à l'urgence écologique. Quand consentirons-nous enfin à mettre l’économie et l’innovation au service de l’essentiel ? Fabrice Bonnifet, président du C3D, le collège des directeurs du développement durable, nous livre son nouvel édito.

C’est bien connu des éco-modernistes, pour se débarrasser de 90% des émissions de GES (gaz à effet de serre) d'ici à 2050, il va falloir sacrément innover. Pas sûr que le Customer Electronic Show (CES) de Las Vegas, qui vient de se terminer, soit sur la voie des "innovations inclusives" qui pourraient maintenir l’espoir de ne pas aggraver les dérèglements climatiques délétères pour le vivant humain et non humain. Ainsi, entre le WC musical pilotable avec son smartphone, la porte connectée pour chien, le matelas dopé à l’Intelligence Artificielle... et mille autres gadgets de cette nature, on peut s’inquiéter de la volonté réelle du génie humain pour trouver des solutions face à l’effondrement qui nous guette. Évidemment, il y avait aussi dans ce salon des innovations un peu plus compatibles avec l’urgence écologique, mais le sujet n’est pas là.

Baisser de 5% par an l’empreinte carbone de l’humanité correspond à éliminer l’équivalent de l’économie japonaise tous les ans pendant 60 ans ! Reconnaissons que cela nécessite de mobilier la totalité de notre capacité d'innovation, au service d’une économie de guerre climatique à l’échelle mondiale. Entre février 1942 à fin 1944, les Etats-Unis ont réussi l’exploit de convertir leur industrie en un temps record, car ils avaient bien compris pourquoi. À titre d’exemple, ce pays produisait plus de 3 millions de voitures par an avant la guerre, puis Roosevelt interdit leur production d’un trait de plume pour rediriger les activités des entreprises vers la fabrication de matériel militaire.

Alors combien de "Pearl Harbor climatiques" vont-ils encore être nécessaires avant que le monde ne se réveille enfin et que nous consentions à mettre l’économie et l’innovation au service de l’essentiel ? D’autant que les périodes de "guerre" sont propices à l’innovation véritablement utile ! Et si l'éco-modernisme souhaite vraiment répondre à l’indispensable pour maintenir les conditions d’habitabilité de la planète, la transition écologique lui offre une occasion unique de démontrer sa pertinence pour réencastrer l’économie dans les limites planétaires.

Parce que privilégier une économie des besoins vitaux, à la place d’une économie des désirs futiles, requiert de notablement réorienter le sens de l’innovation. Parions que si nous faisions émerger cet éclair de lucidité, les grandes messes de l’innovation à venir proposeraient autre chose que du superfétatoire pour consommateurs autant argentés que désœuvrés. Dépêchons-nous de redonner du sens au progrès en utilisant mieux le potentiel de nos ingénieurs, de la dysnovation, de la low-tech et même pourquoi pas de la high-tech, à condition que cette dernière démontre sa capacité à nous décarboner en absolu et pas seulement en intensité, et sans aucune autre externalité négative !