Le Forum de Davos, méga-conseil des sages ou des fous ?

Question : est-il seulement plausible, sans effet rebond, de pouvoir remplacer les 83% d’énergies fossiles du mix énergétique mondial par des ENR, dans les 26 ans et 11 mois qu’il nous reste pour devenir neutre en carbone ? Non, c’est impossible. Ne serait-ce, entre autres, parce que le CO2 n’est pas notre unique problème, parce que la contrainte sur la biodiversité serait extrême et que les ressources minérales planétaires pour réaliser ce mythe n’existent pas.

Ne faudrait-il pas enfin faire preuve de lucidité, et accepter de cesser de nous focaliser sur le seul PIB, en le remplaçant par un corpus d'indicateurs de prospérité sobre et inclusive au service du vivant ? En faisant émerger une nouvelle économie de la post-croissance basée sur la génération du besoin du non-besoin de superflu, qui compose l’essentiel des achats de ceux qui ont trop et qui participe à priver de ressources ceux qui n’ont pas assez pour vivre dignement. Oui, il est urgent de faire advenir une économie de l’abondance frugale pour laquelle notre boussole deviendrait le remboursement de notre dette écologique, dont notre avenir dépend, plutôt que de vouloir, coûte que coûte, contenir une dette économique irrationnelle, génératrice d’inégalités sociales qui laminent les démocraties. L’économie est une convention humaine, il est possible d’en changer les règles, alors que l’écologie s’appuie sur des faits scientifiques avec lesquels il n’est pas possible de négocier. Ainsi, si l’édition de Davos 2023 est déjà obsolète quant à sa capacité à répondre au défi du siècle, voici peut-être une ambition pour Davos 2024...