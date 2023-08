Changement climatique : le mirage de l'adaptation et des discours "rassuristes"

Chut... c’est un secret de Polichinelle, mais tout laisse à penser que la décision de laisser dériver le réchauffement climatique a d’ores et déjà été implicitement prise. La preuve, c’est que depuis 27 ans, le monde entier se rassemble lors des COP pour acter de son impuissance face à l’impéritie du système économique. Parions que la 28ᵉ COP à Dubaï, qui s'ouvrira fin novembre prochain, va perpétuer la tradition mortifère et consentie du renoncement à agir. À date, rappelons que les très insuffisants engagements des États conduisent à un réchauffement de 3,2°C en 2100 ! Et lorsqu’on connaît la fiabilité des engagements en politique, on peut déjà commencer à s’alarmer. Du côté des entreprises, seules 2372 au niveau mondial ont des engagements Net Zero selon la SBTi ! Quid des près de 200 millions autres qui dans leur grande majorité n’ont même pas encore réalisé leur bilan carbone ?

À partir de là, on ne s’étonnera pas de voir les records de chaleur être battus tous les ans avec sa litanie d’événements climatiques extrêmes. Il est d’ailleurs plus que probable que l’été 2023 restera dans les mémoires comme une ode à la fraicheur par rapport à ce qui nous attend sans doute dès l’année prochaine. La cause primaire de ce dramatique constat est simplement qu’une minorité de nantis ne souhaite pas renoncer à leurs activités non essentielles pour préserver l’essentiel pour tous.