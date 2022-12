Biodiversité : y a-t-il un COPilote dans l’arche ?

Les COP (Conference of the Parties) sont des réunions qui rassemblent des diplomates censés défendre l’intérêt général, mais dont le seul objectif en réalité est de défendre les intérêts particuliers des États qui les mandatent. À partir de là, ne nous étonnons pas que les années passent et que rien ne change véritablement. Après celle sur le climat se tient en ce moment à Montréal la quinzième COP sur la biodiversité. L’enjeu principal de cette édition est de parvenir à un accord qui permettrait la protection d’au moins 30 % des terres et des océans de la planète d'ici à 2030 - on peut légitimement néanmoins se demander ce qui va advenir des 70% non protégés...

Parions en tout cas qu’il va être difficile pour l’ensemble du vivant d’aller de son plein gré tranquillement se réfugier dans les zones sanctuarisées, tel Noé dans son arche. L’ambition reste louable. Ces grandes manifestations permettent au moins de partager des constats et de mettre furtivement l’essentiel à l’ordre du jour des États et des médias, généralement plus appétents pour l’insignifiant. Comme souvent, on peut prévoir que lors de la conférence de clôture, le 15 décembre, un accord sera arraché de justesse. Et du dit accord, on peut prédire, sans trop de risques, que les clauses seront bafouées ou oubliées... jusqu’à la prochaine COP.