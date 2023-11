De plus en plus de déchets non recyclables : l'économie circulaire ne tourne pas rond !

Alors, qu’est-ce qui est le plus intelligent pour la durabilité de la planète, consommer moins d’énergie et donc diminuer les émissions de carbone ou extraire toujours plus de matières premières issues des mines et donc ravager ce qu’il reste de biodiversité ? La transition énergétique et écologique ne se fera pas sans revoir en profondeur nos modèles économiques et notre modèle de société. Nous devons adopter une vision systémique des enjeux, remplacer du pire par du soi-disant mieux à un moment donné, mais qui finit par générer du encore pire, n’est pas la solution.