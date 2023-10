L'innovation était pour demain : il n’y aura pas de miracle technologique au chevet de l’urgence climatique

Il a plu près de chez vous, la température baisse ? Formidable, juste quelques heures après un retour à la "normale" des conditions météorologiques, notre capacité à oublier le chaos climatique qui se déroule pourtant sous nos yeux est phénoménale. Malgré un déni endémique d’une majorité d’inconscients, la nécessité d’agir commence timidement à pénétrer les couches les plus conservatrices de la société. Mais de toute évidence, il n’est pas acceptable de questionner pour autant nos modes de vie et de consommation. La réponse qui fuse immédiatement de la part de ceux qui refusent d’admettre la notion de limites planétaires est d’accélérer l’innovation technologique, bien sûr ! Depuis plus d’un siècle, cette dernière n’a-t-elle pas résolu nombre de nos problèmes ? Ainsi, ses avancées, notamment sur les fronts de la santé et de la facilité, ne nous ont-ils pas fait intimement associer les notions de "progrès" et de technologie ? Pourquoi ne réglerait-elle pas aujourd’hui la "crise"climatique ?

À y regarder de plus près, c’est pourtant moins l’innovation que l’énergie abondante et bon marché qui alimente nos milliards de machines qui a permis de mieux nous soigner, de réduire la pénibilité du travail, d’améliorer le pouvoir d’achat et le confort matériel. Avec un approvisionnement énergétique qui va fatalement se tendre, quelle sera la réponse techno-solutionniste ? Car si le foisonnement technique a incontestablement généré des avancées spectaculaires, les innovations dites "de rupture", celles qui changent la donne économique, sont extrêmement rares. Et les entreprises qui en sont à l’origine ont d’ailleurs souvent bien du mal à se réinventer.