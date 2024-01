Défi climatique : n'en déplaise à Bill Gates, c'est de la "disnovation" que viendra la solution

"Face au défi climatique, l'innovation est le seul espoir", vient d'estimer Bill Gates. Pas sûr que l'approche proposée par le co-fondateur de Microsoft soit la solution, estime Fabrice Bonnifet. Le président du C3D, le collège des directeurs du développement durable, nous livre son nouvel édito.

Dans un article récent des Echos, Bill Gates affirme que l’innovation (technologique) est notre seul espoir face au défi climatique. Autant dire tout de suite que l’humanité est condamnée ! Il précise que les pays développés représentent moins de 30% du carbone consommé et qu’aujourd’hui, les émissions progressent surtout dans les pays à revenus intermédiaires parce qu’ils développent leurs infrastructures. Ce qui est parfaitement juste. Mais il se garde bien de dire que 10% des habitants les plus fortunés partout dans le monde, surtout au nord, émettent 50% de l’empreinte carbone totale ! Bref, le problème est-il le modèle de développement des habitants de pays comme l’Inde ou le Nigéria, ou l’incapacité de l’Occident à remettre en cause son modèle de société et son système financier ? Dans tous les cas, si nous souhaitons éviter le chaos climatique pour tous, il va falloir trouver un moyen de réduire globalement les émissions de GES, et pas sûr que l'approche proposée par Bill Gates soit la solution.

Selon sa théorie, "l’innovation va là où il y a un marché". Certes, celui associé à la décarbonation est gigantesque, mais contrairement au business as usual qui consiste à produire toujours plus, passer de 80% de mix énergétique fossile planétaire, à moins de 10% en 26 ans, va sans doute requérir de produire beaucoup moins. En gros, il faudrait déjà d'ici à 2030 tripler la capacité en énergies renouvelables mondiale, doubler les gains d'efficacité énergétique, réduire de 75% les émissions mondiales de méthane liées aux énergies fossiles, tripler les investissements net-zéro dans les économies émergentes, et enfin programmer le déclin des hydrocarbures en supprimant toutes les subventions publiques.

Quelle est la nature de l’innovation qui parviendra à accompagner un tel challenge ? Celle dont les progrès résultants en termes d’efficacité énergétique sont annulés par la combinaison des effets rebonds et de la croissance mondiale ? Celle qui contribue à l’explosion des consommations de ressources minières et d’énergies primaires, comme la "merveilleuse" IA, le metaverse, la 5G, les cryptomonnaies, les voitures électriques de deux tonnes, l’hydrogène multicolore... ? Il est permis de douter que la plupart de ces innovations-là apportent une réponse crédible à l’urgence climatique.

Non Bill, dans les années à venir, notre dernière "windows" pour éviter que la planète ne se transforme en étuve doit surtout résider dans notre capacité à "disnover", pour ralentir tout ce qui n’est pas indispensable. Et comme la sobriété pour tous est invendable socialement, le récit politique à faire advenir est de faire accepter démocratiquement la notion de suffisance et de techno-discernement. Autrement dit, organiser méthodiquement l’avènement des low-techs, ainsi que l’éradication du gaspillage et du superflu, tout en apprenant collectivement à se satisfaire du "juste assez pour être heureux" cher à Baloo, afin de recréer une société d’abondance frugale.