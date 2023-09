Six limites planétaires désormais franchies : les admettre, c’est conserver notre liberté de vivre

L’humanité a depuis longtemps dépassé les bornes du bon sens, et cela explique que nous fassions peu de cas des limites planétaires. Ainsi, dans l’indifférence générale, entre un match de rugby et la visite d’un roi "écologiste" qui se déplace en avion pour venir de Londres, une sixième limite planétaire sur les neuf identifiées par un groupe de scientifiques internationaux vient d’être franchie. Elle concerne les atteintes au cycle de l’eau douce associées à la surexploitation de cette ressource indispensable à la vie et la disparition organisée des zones humides. En outre, la perturbation du rythme des précipitations, imputable au réchauffement climatique, est scientifiquement avérée.

Concrètement, cela signifie que l’alimentation en "eau bleue" des nappes phréatiques, des lacs et les rivières va être de plus en plus erratique. Autrement dit, nous allons subir des épisodes de stress hydrique à répétition qui vont sérieusement poser problème, tant pour l’agriculture que pour l’industrie ou la consommation humaine et animale.