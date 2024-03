Enterrement du projet de devoir de vigilance des entreprises : l'insoutenable légèreté de l'Europe

L’Union européenne a échoué la semaine dernière à s'entendre sur une législation imposant aux entreprises des obligations pour la protection de l'environnement et les droits humains dans leurs chaînes de production. Un accord politique sur ce texte-phare créant un "devoir de vigilance" avait pourtant été annoncé en décembre. Fabrice Bonnifet, président du C3D, le collège des directeurs du développement durable, nous livre son nouvel édito.

Le projet de directive sur le devoir de vigilance (CSDDD*) vient d’être enterré à Bruxelles, car 14 pays, dont la France, ont considéré que prévenir les atteintes à l’environnement et aux droits de l’Homme sur toute la chaîne de valeur des entreprises n’était pas une priorité. Dans la même semaine, l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) annonce que les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont continué de progresser de 1,1% en 2023 pour atteindre un niveau record. Et pour couronner le tout, rappelons que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre.

Ceux qui s’opposent à la régulation (CSDDD, CSRD...) considèrent que le "marché" saura apporter les corrections nécessaires pour faire de la transition énergétique, un nouveau projet de société sans contrainte. C’est vrai quoi, entre mars 2009 et février 2024, le Dow Jones n’a-t-il pas progressé de 489% ! N’est-ce pas un signal fort de la confiance des marchés dans l’avenir ?

À 6 minutes de la fin du match, l’équipe de la science perd 10 à zéro contre celle du cynisme Fabrice Bonnifet

Si on considère la clairvoyance comme un point de départ à la responsabilité, on peut s’inquiéter de l’aveuglement des dirigeants. A force de refuser l’obstacle de la sobriété choisie, nous nous dirigeons en chantant vers un effondrement subit. Comme le souligne Stéphane Foucart dans un article du Monde du 2 mars : "La transition énergétique, ce n’est déjà plus la promesse d’éteindre l’incendie qui se propage dans la maison, mais tout juste de sauver quelques meubles". En effet, la réalité scientifique est implacable, le budget carbone de l’humanité pour espérer contenir d'ici à 2100 le changement climatique dans des limites encore supportables, n’est que de six ans au rythme actuel des émissions de GES. Sans correction de tendance aussi spectaculaire qu’improbable, en 2030 nous aurons déjà atteint l’objectif fixé pour la fin du siècle. À ce niveau de surperformance dans l’irresponsabilité, nous nous approchons du net zéro absolu de la lucidité.

En cette année olympique, ces mêmes dirigeants pourront utiliser une métaphore footballistique pour expliquer à leurs enfants le défi qui nous fait face. En gros, à 6 minutes de la fin du match, l’équipe de la science perd 10 à zéro contre celle du cynisme, et sa meilleure joueuse Greta M’Thunberg vient d’être expulsée pour avoir dit la vérité de la science à un arbitre qui peine à cacher sa dépendance aux lobbys. Assisterons-nous malgré tout à une remontada historique ? Rendez-vous en 2030 place des "Droits du vivant", haut lieu du souvenir de la CSDD morte avant d’être née.

* Corporate Sustainability Due Diligence Directive