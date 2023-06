Inaction climatique : nos enfants vont nous maudire !

Partout dans le monde où l'on peut encore manifester, des activistes écologistes multiplient les actions spectaculaires pour faire entendre leur colère face à l’apathie des décideurs. L’immense majorité de ces militants amoureux de la nature ne sont pas des personnes violentes, et encore moins des écoterroristes. L’essentiel des faits qu’elles commettent pour attirer l’attention des médias sont des actions symboliques et spectaculaires, sans conséquence sur les infrastructures qui servent de cadre à leurs actions.

Mais revenons à la cause primaire de l’origine des actions de ces militants. Les catastrophes associées à l’accélération des effets du réchauffement climatique s’enchainent désormais à une fréquence inédite. Les records de températures tombent en cascade sur tous les continents, les forêts brulent et les arbres dépérissent du fait des sécheresses et des canicules, la glace des pôles et les glaciers des montagnes disparaissent à vue d’œil, les rendements agricoles et la biodiversité s’effondrent, des personnes meurent de chaud par milliers et demain par millions... N’en jetez plus, c’est juste dramatique. Au fait, de quel côté est la violence, chez ceux qui défendent les communs ou chez ceux qui les détruisent ?