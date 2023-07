La semaine la plus chaude : les leçons du dramatique record que la Terre vient de battre

À un an des JO de Paris, les records commencent déjà à "pleuvoir", dont ceux des moyennes mondiales des températures journalières les plus chaudes jamais mesurées par Copernicus*. Ainsi, le 6 juillet, un pic à 17,23°C a été enregistré. Et ce lundi, l'organisation météorologique de l'ONU annonce que la semaine du 3 au 9 juillet a été la semaine plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial. Ne doutons pas que le premier record olympique battu fera plus d’audience dans les médias que l’annonce quasi imperceptible du record de température planétaire. Et pourtant, les enseignements d’un tel record font "froid" dans le dos. Mais que les rabat-joies de l’écologie nous lâchent un peu, est-ce si grave que cela, +0,5°C en moyenne ?

C’est juste absolument dramatique, et on ne pourra pas dire que nous n’avons pas été prévenus (#giec). Le 31 mai, des assureurs américains, dont State Farm, ont d’ailleurs averti de leur incapacité à rembourser les sinistres résultants des dérèglements climatiques. Tous les assureurs regardent avec effroi l’augmentation de la fréquence et de la gravité de ces catastrophes naturelles, car ils savent qu’ils ne pourront plus très longtemps tenir la cadence. Il est étonnant que le déremboursement programmé de la majorité des infrastructures, et le probable collapse de certaines compagnies d’assurance, ne semble pas encore inquiéter les marchés financiers. L’imprévoyance de 2008 est-elle en train de se rejouer à la puissance 10 ?