Projet de loi industrie verte : nous nous trompons de big five !

Bref, nous ferions mieux, d’une part, de faire émerger un big five de la lucidité : sobriété, renoncement, décroissance du non essentiel et croissance de tout ce qui évite du carbone, avènement des low-tech et pédagogie de la fin de l’abondance, et d’autre part, de suivre les propositions du PTEF (plan de transformation de l’économie française de The Shift Project), qui préconisent plus de discernement dans ce qui est véritablement nécessaire de planifier pour tenir nos objectifs climatiques. Hélas, comme le bon sens est contraire à la doxa de l’économie traditionnelle, il va nous falloir patienter jusqu’à la prochaine loi plus "verte que verte". En attendant, la planète n’en finit plus de "rougir".