Urgence climatique : et si on arrêtait de consumer le monde

On se souvient des réactions indignées suscitées par la récente campagne de l'Ademe contre la surconsommation. "Oui, il est possible de créer de la valeur économique sans détruire la valeur écologique", estime Fabrice Bonnifet. Le président du C3D, le collège des directeurs du développement durable, nous livre son nouvel édito en ce début d'année.

Après Noël, la période des soldes du vivant bat toujours son plein ! Tout doit disparaître, en moins de 50 ans c'est le cas pour 80% des insectes et 60% des vertébrés, 80% des forêts primaires et 50% des stocks halieutiques… Pour couronner le tout, 2023 aura été également l’année la plus chaude jamais enregistrée. Pendant que les écosystèmes agonisent et s’effondrent, les bourses du monde entier surperforment. L’an dernier, le CAC 40, le DAX allemand, le Dow Jones ou encore le Nasdaq 100 ont battu des records. Y aurait-il une corrélation entre ces phénomènes ?

Assurément, mais le système qui a contribué à saccager la nature pourrait-il être aussi celui qui peut la restaurer ? On doit l'espérer, à condition que ceux qui ont le pouvoir d'agir consentent enfin à tenir leurs généreuses résolutions au-delà de la durée de leurs discours. À date, si les bourses montent toujours plus haut, c’est que pendant que le "paquebot planétaire" coule, les ventes continuent. Ainsi, en novembre 2023, l’Ademe avait mis les pieds dans le plat du #blackfriday avec son concept de "dévendeur" dans une campagne de communication courageuse, incitant les Français à adopter les bons réflexes en matière de consommation responsable. Levée de bouclier immédiate des partisans du greenwashing et de la consommation irresponsable pour dénoncer cette ode à la déconsommation lucide.

Et pourtant, est-ce vraiment l’intérêt des entreprises de continuer d’ignorer les signaux forts du dérèglement climatique que la nature ne cesse de nous envoyer ? Non, évidement, car il n’y aura aucune économie viable sans une bonne santé de la biosphère. Au C3D, nous soutenons avec force la campagne de l’Ademe, car nous avons conscience que le capital naturel d’une entreprise, c’est son assurance-vie. Croire que l’on va pouvoir "verdir" en même temps l’essentiel et ce qui n’a plus lieu d’exister relève plus de la magie que d’une approche rationnelle validée par la science. Il serait temps d’admettre que les théories de l’économie classique n’ont pas plus de crédibilité pour la prospérité à long terme de l’humanité que celle de la croyance dans le Père Noël.

Oui, il est possible de créer de la valeur économique sans détruire la valeur écologique. Pour cela, il convient de mettre en œuvre, comme le suggère l’Ademe dans ses recommandations, des nouveaux modes de consommation dont nous sommes tous les acteurs, soutenus par de nouveaux modèles économiques dans les entreprises basés sur le réemploi, la mutualisation, la réparation et l’intensité d’usage des produits. Parce que tant que nous continuerons d’ignorer l’évidence du monde fini, nous devrons accepter de récolter les dividendes croissants, mais mortifères, de notre inconséquence.