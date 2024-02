Urgence climatique : l'écologie des solutions est une écologie des illusions

Face à l'urgence climatique, "On nous promet pour demain des solutions miracles qui n’adviendront sans doute jamais ou trop tard", estime Fabrice Bonnifet. Le président du C3D, le collège des directeurs du développement durable, promeut l’émergence d'une écologie de la raison pour éviter l’effondrement du vivant. Il nous livre son nouvel édito.

Une fois encore, la biodiversité va servir de variable d’ajustement à notre incapacité à regarder d’une manière lucide la réalité implacable du monde fini. Les régulations qui visent à protéger le vivant dans sa complexité sont en permanence décalées dans le temps ou bien tellement atténuées qu’elles ne préservent plus de rien. Comme une éternelle tragédie de l’aveuglement, les crises sociales qui se succèdent révèlent la lente agonie de notre modèle de développement écocide. Et ceux qui manifestent sont les premières victimes du système qui les étrangle, mais sont aussi les premiers à le défendre, car ils n’ont pas d’alternative. Du grand art dans le cynisme de la part de ceux qui tirent les ficelles de cette hypocrisie.

Selon les pourfendeurs de l’écologie injustement qualifiée de punitive, réduire les impacts négatifs sur l’environnement est perçu comme un recul des libertés. A contrario, les canicules, les inondations, les sécheresses, les pluies diluviennes, les espèces exotiques envahissantes..., associées aux dérèglements climatiques qui s’amplifient chaque jour, ouvrent toujours plus en grand les espaces de notre liberté... de disparaître ! Considérer le GreenDeal de l’UE comme plus contraignant pour le bien commun que les calamités climatiques qui s’exacerbent relève de l’irresponsabilité.

Alors dans un tour de passe-passe sémantique, on nous annonce l’émergence d’une écologie des solutions. À date, cette dernière est plutôt synonyme d’une écologie des illusions. Depuis des lustres, on nous promet pour "demain", des solutions miracles qui n’adviendront sans doute jamais ou trop tard, pour pouvoir tout changer sans rien changer. Incontestablement, l’écologie des solutions sonne tout de suite mieux aux oreilles du bon peuple, en attendant, bien entendu, on peut continuer de polluer.

Nous serions plus avisés de faire émerger une écologie de la raison, car le temps presse. Acceptons enfin d’internaliser dans nos coûts de production, les coûts de la régénération de la nature et de la protection des droits humains. Cessons de tolérer que l’on puisse continuer à faire de l’argent tout en détruisant les conditions d’habitabilité de la planète. Autorisons à l’importation exclusivement les produits qui respectent les plus hauts standards sociaux et environnementaux, car c’est la seule façon de faire accepter chez nous le durcissement de la régulation dont nous avons besoin pour éradiquer les pratiques polluantes. Et enfin, faisons preuve d’humilité face aux défis qui nous font face. Certes, la technologie et surtout les énergies fossiles ont permis le confort matériel, mais si nous voulons en conserver l’essentiel, nous devons faire preuve de cohérence dans nos décisions, en prenant enfin en compte la biocapacité planétaire.