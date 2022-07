Eolien en mer : lancement d'un parc offshore au large d'Oléron

Pour le premier parc, le gouvernement lancera un "dialogue concurrentiel avec l’objectif de désigner le lauréat début 2024 en vue d’une mise en service au début des années 2030", ajoute le communiqué. D’une "capacité d’environ 1000 MW", ce premier parc pourra être complété d’un second "d’au plus 1000 MW", qui pourrait être situé encore plus loin que le premier. "Au total, ils permettront de produire un volume d’électricité équivalent à la consommation électrique d’1,6 million habitants environ, soit plus du double de la population de Charente-Maritime", précise-t-il encore.