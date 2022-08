Électricité, gaz... Se dirige-t-on vers un black-out énergétique cet hiver ?

Cette hypothèse, la plus pessimiste, n'est toutefois pas la plus probable. Il y a de "très fortes chances" que la France passe l'hiver sans encombre sur le plan électrique, estimait mi-juillet devant le Sénat Marc Benayoun, directeur exécutif d'EDF chargé du pôle clients, services et territoires. "Si les stocks de gaz sont normalement remplis - et cela se présente bien -, il faut savoir que les températures de déclenchement, celles qui amènent le système électrique [...] à des risques, sont quand même de -4°C degrés pendant plusieurs jours." Pour éviter une panne générale, chacun reste malgré tout invité à réduire sa consommation d'énergie.