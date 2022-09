Sobriété énergétique : "baisser la clim" et le chauffage est-il le plus efficace ?

Mais alors, qu’est-ce qui apparait comme le "plus efficace" pour moins consommer ? Quelles sont les sources les plus énergivores que nous utilisons quotidiennement ? D’abord, le lien direct entre ce que l’on consomme et le prix que l’on finit par payer n’est pas évident à calculer. Comme le rappelle Eric Vidalenc, directeur adjoint de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe) des Hauts-de-France, l’énergie réellement délivrée représente seulement la moitié de la facture finale : 48% pour l’électricité, 50% pour le gaz. Le reste renvoie aux frais liés à l’abonnement (acheminement via le réseau) et aux taxes et contributions. Ces frais sont fixes et ne varient pas en fonction de la consommation que l’on adopte. "Si vous divisez votre consommation par deux, vous n’allez pas diviser votre facture par deux", résume le spécialiste des questions énergétiques.