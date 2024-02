Électricité : l'énergie éolienne dépasse désormais le gaz en France et Europe

La production d'énergie éolienne a atteint des niveaux records en 2023, tant au niveau national qu'européen. L'électricité générée par le parc éolien en Europe dépasse même les niveaux de celle fabriquée par les centrales à gaz. De manière plus globale, l'ensemble des énergies décarbonées, y compris le nucléaire, ont progressé en France l'an dernier.

L'énergie éolienne continue son expansion. En 2023, la production d'électricité générée grâce aux éoliennes a atteint des niveaux records, à la fois en France et en Europe. Dans l'Hexagone, elle représente désormais 10,2% de la production totale d'énergie en France, avec 50,7 TWh produits l'an dernier, selon le dernier rapport publié par le gestionnaire RTE. Loin devant le précédent record de 2020, lorsque 39,7 TWh avaient été produits grâce à cette source. Plusieurs raisons expliquent la forte hausse de cette production, qui a augmenté de 31% par rapport à 2022.

Des conditions météo favorables et un parc en plein développement

D'abord, "des conditions météorologiques favorables" ont permis aux installations éoliennes de fonctionner à plein régime. "La production éolienne est en général plus élevée au cours des mois d’automne et hiver, du fait de vents plus importants à cette période, note RTE dans son rapport. Ceci a été particulièrement vrai en 2023, où la production éolienne a atteint des niveaux inédits au cours des mois de janvier, mars, novembre et décembre." Le passage de plusieurs tempêtes cet automne (Ciarán, Domingos, Frederico) ont notamment dû jouer sur cette performance.

Par ailleurs, le parc éolien continue de se développer, surtout en mer. Le gouvernement prévoit la mise en service de 45 GW éoliens à l'horizon 2050 grâce à des sites marins. Plusieurs projets de ce type sont sur le point d'aboutir en France, rappelle RTE. "Avec trois parcs dont un totalement en service depuis fin 2022 (Saint-Nazaire) et deux en cours de déploiement en 2023 et dont l’installation devrait être terminée courant 2024 (Saint-Brieuc et Fécamp), l’éolien en mer a représenté 1,9 TWh sur l’année 2023, contre 0,6 TWh en 2022", explique l'entreprise dans son bilan annuel. Couplé avec l'énergie solaire, l'éolien dépasse même la production hydraulique pour la seconde année consécutive (72,2 TWh produits contre 58,8).

Baisse de la production d'électricité des énergies fossiles

Au niveau européen, l'éolien progresse aussi. En 2023, pour la première fois, l'électricité générée par les éoliennes européennes (475 TWh) dépasse même celle produite par les centrales à gaz sur le Vieux Continent (452 TWh). Le think tank britannique Ember a dévoilé ces chiffres dans une récente étude, qui montre par ailleurs que la production d'énergies s'est largement essoufflée l'an dernier au niveau européen (-19%). L'activité des centrales à charbon a particulièrement diminué l'an passé (-26%). La production d'électricité à base de charbon "devient anecdotique et représente moins de 0,2% de la production électrique française", a souligné Maite Jaureguy-Naudin, directrice stratégie données pour RTE.

L'éolien et le solaire, qui constituent aujourd'hui 26% de la totalité de la production électrique européenne, sont amenés à se développer encore plus ces prochaines années. L'Union européenne s'est fixée l'objectif d'atteindre 42,5% de la production énergétique totale grâce aux énergies renouvelables d'ici à 2030.