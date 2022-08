Électricité : la sécheresse met-elle en péril la production hydraulique en France ?

Cours d'eau à sec, fleuves et lacs à des niveaux historiquement bas... Aux quatre coins de la France, les marqueurs de la sécheresse se multiplient. A l'image du lac artificiel de Serre-Ponçon, château d'eau des Hautes-Alpes, dont le niveau a baissé spectaculairement de 13 mètres cet été, faute de pluie et de fonte des glaces.

Outre les conséquences économiques - sur le tourisme notamment - et agricoles, ce déficit de volume d'eau du lac affecte son barrage hydroélectrique, le troisième de France, qui fonctionne grâce aux retenues d'eau, et qui ne tire plus d'eau cet été. Des aléas de fonctionnement - les décisions sur la répartition de l'eau, bien commun, sont prises par arrêté préfectoral - qui sont observées ailleurs dans l'Hexagone, dans plusieurs autres centrales hydroélectriques. De quoi interroger sur l'impact de la sécheresse sur la production hydroélectrique, deuxième source d'approvisionnement en électricité des Français derrière le nucléaire, qui représentait en 2021 pas moins de 12% du mix énergétique.