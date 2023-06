Une des dernières à pratiquer la chasse à la baleine, l'Islande met temporairement fin à la pratique

Les quotas annuels autorisent la mise à mort de 209 rorquals communs, le deuxième mammifère marin le plus long après la baleine bleue, et de 217 petits rorquals. Mais les prises ont été nettement plus faibles ces dernières années en raison de la baisse de la demande pour la viande de baleine.

"Il n'y a aucune manière 'humaine' de tuer une baleine en mer, et nous exhortons donc le ministre à en faire une interdiction permanente", a déclaré le directeur de la Humane Society International, Ruud Tombrock, dans un communiqué. "Les baleines sont déjà confrontées à tant de menaces sérieuses dans les océans dues à la pollution, au changement climatique, à l'enchevêtrement dans les filets de pêche et aux collisions avec les navires, que mettre fin à la chasse commerciale cruelle à la baleine est la seule conclusion éthique", a-t-il poursuivi.