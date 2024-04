Elles envahissent les États-Unis par milliards : écoutez le bruit strident que font les cigales

Des milliards de cigales vont déferler à partir de cette semaine aux États-Unis. Un phénomène exceptionnel qui s'explique par l'arrivée de deux groupes distincts de ces petits insectes. En Caroline du Sud, leur sifflement strident a même amené des habitants à appeler le 911, le numéro d'urgence américain.

Si les cigales chantent tout l'été, dans des villes américaines qu'elles vont envahir, les habitants entendent plutôt des sirènes toute la journée : la Caroline du Sud est l'un des États américains touchés par une invasion de milliards de ces petits insectes de moins de 5 cm de long. Le phénomène est bien connu outre-Atlantique, mais il va prendre cette année une ampleur exceptionnelle, sans précédent depuis 1803.

Dans les villes, les cigales ne passent pas inaperçues. Leur chant se transforme rapidement en sifflement aigu et perçant quand elles débarquent par dizaines de milliers. Plus les températures se réchauffent, plus elles ont tendance à faire du bruit. En pleine journée, certains habitants du comté de Newberry ont cru entendre une alarme ou une sirène retentissant dans leur quartier.

Ils ont alors prévenu le 911, le numéro d'urgence rassemblant les pompiers et les policiers aux États-Unis. Sur Facebook, le shériff local a publié un message expliquant que ce bruit assourdissant était dû aux cigales mâles, cherchant à attirer les femelles. Le site NBC Chicago rapporte des témoignages d'habitants gênés par ce vacarme : "Quand on passe du temps dans un bois par exemple où il y a beaucoup de cigales, puisqu'on revient dans sa voiture, on continue à entendre les vibrations et les bruits dans notre tête".

En cause, la présence simultanée des groupes de cigales "périodiques" XIX et XIII. Le premier émerge tous les 13 ans, le second tous les 17 ans. Dans les prochaines semaines, ils se trouveront au même moment dans le centre de l'État de l'Illinois. Ces petits insectes vivent normalement sous terre et sortent à l'air libre pour se reproduire.

Si les cigales risquent de rester dans le Midwest jusqu'au début de l'été, les nuits des Américains ne vont pas être perturbées : le chant des cigales s'arrête à la tombée du jour.