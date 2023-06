Emballage : pour limiter les déchets, une professeure invente un colis réutilisable 100 fois

Présentée cette année à la foire de Paris, l’invention fait un tabac : elle remporte la médaille d’or du concours Lépine. La ville de Paris la récompense quelques jours plus tard. Point fort, on peut tout mettre dans la pochette : "En fonction de la fragilité et de la densité du contenu, le gonflage s’ajuste et forme une pochette protectrice. Vous pouvez également emballer des boîtes à chaussures ou d’autres colis volumineux", décrit sa conceptrice. Les commerçants intéressés se manifestent déjà. Un photographe regarde de près Ôpack pour ranger ses objectifs. Les cavistes savent à quel point c’est un cauchemar d’emballer du vin. Les gros sites d'e-commerce, depuis la loi anti-gaspillage votée l’an dernier, ont désormais l’obligation légale de réduire leur consommation d’emballage de 10 %. Les sites de seconde main voient de nombreux particuliers se plaindre de leur incapacité à emballer correctement leurs colis. "J’ai déjà reçu des produits introduits dans des sacs-poubelle scotchés de partout", raconte Chrystelle Peltier. Elle se dit convaincue que ses pochettes vont partir très vite. Argument massue, son prix ne dépassera pas celui d’un carton classique : "Mes pochettes coûteront 1,50 € pour la simple et 2,50 € pour le format à gonfler. Aujourd’hui, le prix des cartons reste variable, il faut compter entre 2 et 5 euros en fonction de la fragilité des colis. Globalement, les cartons standards sont balancés pendant le chargement et se retrouvent souvent endommagés sous les autres colis. Nos pochettes gonflées peuvent supporter jusqu’à 80 kg", affirme Chrystelle Peltier.

Le défi suivant consistera à compter sur l’intelligence collective pour faire circuler ces pochettes. "La Poste développe déjà un service de colis réutilisables. Vous devez mettre dans une boîte dédiée les emballages recyclables et l’entreprise vous rembourse une partie de votre colis. Il s’agit d’une forme de consigne. Plus nos pochettes circuleront, plus nous pourrons éliminer les cartons et nous baisserons nos coûts", espère Christelle Peltier. Pour l’instant, la Poste ne communique pas sur la réutilisation des colis déjà en circulation. Mais Ôpack pourrait changer la donne.