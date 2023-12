Emballages : le film plastique pour protéger sa valise à l'aéroport bientôt interdit en Europe ?

Les ministres de l'Environnement de l'UE se réunissent, lundi, pour tenter de trouver un accord sur le futur règlement sur les emballages. Un texte qui regroupe une multitude de sujets pour tenter de limiter nos déchets. Et parmi les propositions avancées, on trouve l'interdiction des emballages plastique dans les aéroports.

C'est une solution utilisée par des millions de voyageurs pour protéger leurs bagages, mais qui pourrait bientôt être interdite. Les ministres de l'Environnement européens se réunissent, lundi 18 décembre, pour tenter de parvenir à un accord sur le futur règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR). Un vaste texte proposé par la Commission européenne puis amendé par le Parlement européen fin novembre et qui recouvre de nombreux sujets pour tenter de limiter la pollution due à ces produits, souvent composés de plastique, mais qui peuvent également être issus du bois, du verre ou être faits de métal.

Une législation dans laquelle les députés européens ont glissé une mesure qui pourrait concerner ceux qui voyagent en avion : l'interdiction des films plastiques rétractables utilisés pour emballer les bagages dans les aéroports. Il faut dire qu'en Europe, les niveaux de déchets d'emballage par personne ont battu des records ces dernières années. Selon les données d'Eurostat, en 2021, les citoyens de l'UE en ont généré 188,7 kg par habitant, soit 10,8 kg de plus par personne par rapport à 2020. Il s'agit de la plus forte hausse depuis dix ans.

Une réduction de 20% d'ici 2040 ?

Dans le détail, le papier et le carton représentent 40,3% du volume total des emballages, le plastique, pourtant le plus léger des matériaux, compte pour 19%, juste devant le verre, bien plus lourd, qui représente 18,5%. Suivent le bois (17,1%) et le métal (4,9%). En 2021, c'est l'utilisation des emballages en bois qui a le plus progressé (+19%), devant ceux en carton et papier (+3,9%). Même hausse pour les emballages en plastique, dont l'utilisation a augmenté de 3,9% sur un an, pour atteindre, en moyenne, 35,9 kg par personne et par an au sein de l'Union européenne. Cela représente une hausse de 26,7% en dix ans.

C'est pour endiguer cette progression que le Parlement a proposé l'interdiction des films plastiques permettant d'emballer les bagages dans les aéroports. Cette proposition figure parmi une multitude d'autres mesures, rendant le futur PPWR particulièrement complexe. Parmi les autres propositions des députés européens : l'interdiction des emballages miniatures pour produits de toilette dans les hôtels ou encore la réduction drastique des emballages à usage unique.

Le PPWR prévoit également d'obliger les États membres à réduire leurs déchets d'emballage de 5% d'ici à 2030 et de 15% d'ici à 2040, des objectifs que les députés européens souhaitent toutefois relever à 10% d'ici 2030, 15% d'ici 2035 et 20% d'ici 2040. Par ailleurs, le Parlement a voté tout un volet "santé" visant à interdire "l'utilisation des produits chimiques appelés 'polluants éternels' (PFAS) et du bisphénol A dans les emballages au contact de denrées alimentaires" et plusieurs mesures pour encourager le recyclage, avec 90% des matériaux d'emballage (plastique, bois, aluminium, carton, verre...) qui devront être collectés séparément d'ici 2029.

Mais ces mesures sont encore loin d'être adoptées. Car le texte proposé par le Parlement doit encore être revu par les ministres de l'Environnement des 27, qui pourront à leur tour l'amender ou décider de certains consensus sur les sujets les plus délicats pour aboutir à une version finale et une possible mise en place des mesures décidées d'ici 2030.