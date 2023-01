Climat : les activistes d'Extinction Rebellion suspendent leurs actions coup de poing

Les actions d'Extinction Rebellion ont souvent été controversées, le groupe exaspérant une partie de l'opinion britannique, le pouvoir conservateur et une partie de la presse, en s'en prenant au public. Des militants ont régulièrement été arrêtés lors de ces actions, et le gouvernement britannique prévoit de durcir encore les modalités du droit à manifester.

Parallèlement, Extinction Rebellion a été dépassé par l'émergence de groupes encore plus radicaux comme Just Stop Oil ou Insulate Britain, qui ont bloqué l'autoroute périphérique de Londres ou aspergé de soupe en octobre le chef-d'œuvre de Van Gogh Les Tournesols à la National Gallery de Londres. En France, des militants affiliés à Extinction Rebellion avaient perturbé le Salon de l'Auto en octobre dernier, s'étaient invités à la Semaine de la mode l'année précédente, et avaient mené une opération contre une antenne du ministère de la Transition écologique dans la région lyonnaise en décembre dernier.