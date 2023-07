Changement climatique : plus de la moitié des océans ont changé de couleur ces 20 dernières années

Une mer d'un bleu profond, qui devient de plus en plus verte. Ces vingt dernières années, les océans ont changé de couleur à certains endroits, constate une étude publiée ce mercredi dans la revue Nature. Un phénomène qui pourrait être amené à s'accélérer et observé en particulier dans les zones des basses latitudes, près de l'équateur, qui traduit "des changements dans l'état de l'écosystème", explique BB Cael, scientifique au Centre national d'océanographie de l'Université de Southampton, et auteur de cette étude.

Derrière ce changement d'écosystème : le plancton, qui est la pièce maîtresse du système alimentaire marin et joue un rôle crucial dans le cycle global du carbone et dans la production de l'oxygène que nous respirons. Vu de l'espace, le bleu profond de la mer signifie qu'il y a peu de vie, alors que si l'eau est plus verte, il est probable qu'il y ait plus d'activité, en particulier de la part du phytoplancton qui, comme les plantes, contient un pigment vert lié à la chlorophylle. Sa présence ou non dans certaines régions pourrait dès lors venir bouleverser toute la chaîne alimentaire marine.