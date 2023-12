EN DIRECT - COP 28 : le roi Charles III dit prier "de tout son cœur" pour un "tournant décisif"

La 28e conférence des Nations unies sur les changements climatiques s'est ouverte jeudi à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Ce vendredi et samedi, plus de 140 dirigeants sont attendus, dont Emmanuel Macron, le roi Charles III ou la vice-présidente américaine Kamala Harris. Suivez les dernières informations.

Objectif : corriger le tir et tenter d'éviter le pire. Alors que l'humanité se dirige vers un climat entre 2,5 et 2,9°C plus chaud à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle, la 28e session de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 28) se tient depuis jeudi 30 novembre, et jusqu'au 12 décembre, à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

QUELLES AVANCÉES JEUDI ? Jeudi, en ouverture de la COP28, les pays participants ont adopté la mise en œuvre du fonds destiné à financer les "pertes et dommages" climatiques des pays vulnérables. Environnement COP28 : une première avancée en faveur des pays vulnérables victimes de dégâts climatiques CHARLES III ESPÈRE UN "TOURNANT DÉCISIF" Le roi Charles, attendu ce vendredi à Dubaï, a dit prier "de tout son cœur" pour que la COP28 soit un "tournant décisif", dans un discours en ouverture du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la grande réunion sur le climat de l'ONU à Dubaï.

"Je prie de tout mon cœur pour que la COP28 soit un autre tournant décisif en faveur d'une transformation réelle", alors que le monde n'est "pas sur la bonne voie" en matière de réduction des émissions, a-t-il plaidé. BIENVENUE DANS CE DIRECT Bonjour à toutes et à tous dans ce direct consacré à la COP 28 à Dubaï, qui s'est ouverte jeudi. Ce vendredi et samedi, quelque 140 dirigeants sont attendus, dont Emmanuel Macron, Charles III ou encore Kamala Harris, la vice-présidente américaine.

Ce vendredi et samedi, quelque 140 dirigeants, dont le roi Charles III, le président français Emmanuel Macron, ses homologues turc Recep Tayyip Erdogan ou brésilien Lula, ou encore la vice-présidente américaine Kamala Harris, sont attendus sur deux jours. Joe Biden (États-Unis) et Xi Jinping (Chine), à la tête des plus pays gros émetteurs de gaz à effet de serre, seront les grands absents. Le pape, grippé, a annulé sa visite qui aurait été inédite.

Jeudi, la COP 28 a réussi son coup d'envoi, avec la concrétisation historique d'un fonds de compensation des pertes et dommages climatiques dans les pays vulnérables. Même si les premières promesses de financement - autour de 400 millions de dollars - restent symboliques face aux besoins, chiffrés en centaines de milliards. L'un des objectifs de l'événement sera aussi, comme l'a reconnu jeudi Sultan Al Jaber, président émirati de la COP 28, de revoir "le rôle des combustibles fossiles".

La guerre à Gaza s'est aussi invitée à la COP. Le président israélien, Isaac Herzog, est à Dubaï et sera à la COP vendredi dans le cadre d'une vaste campagne diplomatique visant à obtenir la libération des otages détenus dans la bande de Gaza. Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, initialement annoncé par l'Onu, sera finalement représenté par son ministre des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki.