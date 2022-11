EN DIRECT - COP27 : quelles avancées dans la lutte contre le réchauffement climatique ?

Le réchauffement climatique et ses impacts déferlent dans un monde divisé et préoccupé par d'autres crises. C'est dans ce contexte que 200 pays se retrouvent à partir de dimanche à Charm el-Cheikh en Égypte. L'objectif : baisser les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici à 2030 pour avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle, objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris.

Mais les engagements actuels des États signataires, s'ils étaient enfin respectés, entraîneraient une hausse de 5 à 10%, mettant le monde sur une trajectoire au mieux de 2,4°C d'ici à la fin du siècle. Loin de respecter l'objectif principal de l'accord de Paris de moins de 2°C par rapport à l'époque où les humains ont commencé à brûler à grande échelle les énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz) responsables du réchauffement...