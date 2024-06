Construite au nom du désenclavement du bassin de Castres et Mazamet, soutenue par une majorité d'élus locaux et régionaux, l'A69 (un tronçon de 53 km) est critiquée par des mouvements de gauche et écologistes, des scientifiques qui dénoncent la destruction de zones humides, d'arbres, pour un gain de temps, selon eux, faible. Nous vous expliquons, dans cet ancien reportage, les tenants et les aboutissants de ce chantier controversé.