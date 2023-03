EN DIRECT - Manifestations anti-bassines dans les Deux-Sèvres : la préfète appelle "à la plus grande prudence"

Des affrontements avec les forces de l'ordre sont redoutés par les autorités, alors que la préfecture avait interdit, plus tôt dans la semaine, la tenue de cette manifestation organisée par le collectif "Bassines non merci", le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre et la Confédération paysanne. "Il y a une très grande mobilisation de l'extrême gauche et de ceux qui veulent s'en prendre aux gendarmes et peut-être tuer des gendarmes et tuer les institutions", a déclaré vendredi Gérald Darmanin sur Cnews.

En réaction, la préfète a invité, ce samedi, "celles et ceux qui souhaitent manifester pacifiquement à se désolidariser immédiatement des fauteurs de trouble si des exactions venaient à être commises". Selon Emmanuelle Dubée, des centaines d'entre eux ont déjà mené des "actions" vendredi après-midi, s'en prenant à deux barrages de gendarmerie et réussissant à s'introduire brièvement sur une voie de TGV. Une simple "diversion" pour permettre au convoi de tracteurs de contourner le dispositif policier, selon les manifestants.