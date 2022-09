EN IMAGE - L'intensité des phénomènes cycloniques dans l'océan Atlantique résumée en une seule carte

La tempête post-tropicale Fiona, qui a durement frappé samedi la côte atlantique du Canada avec une femme portée disparue et un demi-million de foyers privés d'électricité, remontait dimanche vers le nord en continuant à s'affaiblir progressivement. Avec des vents maximums soutenus de 80 kilomètres/heure, Fiona va gagner dans la journée la mer du Labrador et "continuera à donner des vents forts sur le nord de Terre-Neuve, le sud-est du Labrador et certains secteurs du sud-est du Québec" dimanche matin, selon le Centre canadien de prévision des ouragans. "Ces vents vont diminuer plus tard dans la journée."

Quant à la tempête Ian, elle devrait se renforcer dans les heures à venir et risque de provoquer des pluies intenses, mais aussi "des crues soudaines et de possibles coulées de boue" en Jamaïque et à Cuba, selon les dernières informations du National Hurricane Center, un centre de prévisions basé en Floride. L'ouest de l'île est particulièrement menacé par des vents violents, puisque la tempête risque de devenir un "ouragan majeur" à son approche. Des inondations urbaines sont également à craindre aux États-Unis, en Floride, jusqu'en milieu de semaine.

Le cyclone Hermine est pour sa part devenu une dépression post-tropicale, mais les fortes pluies sur les îles Canaries devaient perdurer jusqu'à lundi, selon le centre. Gaston se déplace pour sa part vers l'ouest, et les Açores ne sont donc plus menacées par un avertissement pour tempête tropicale. Les fortes pluies qui se sont abattues sur les îles peuvent toutefois entraîner des glissements de terrain et des inondations.