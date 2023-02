EN IMAGES - Chili : des incendies hors de contrôle

Depuis quelques jours, le pays affronte des feux extrêmes, près de 250 simultanément, selon les derniers décomptes. Plus de 80 sont hors de contrôle. Déjà 23 personnes sont mortes, et plus de 1000 ont été blessées. Les villes de Concepción, Santa Juana et Puren sont les plus durement touchées. Trois des quatre régions sinistrées sont désormais classées en état de catastrophe.