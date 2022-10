EN IMAGES - Haut comme un immeuble de 25 étages, découvrez le plus grand arbre de l'Amazonie

Une découverte des plus... imposantes. Après trois ans de planification, cinq expéditions et une randonnée de deux semaines dans la jungle, une équipe de scientifiques a récemment atteint le plus grand arbre jamais découvert dans la forêt amazonienne.

Le spécimen en question, dont la cime dépasse la canopée dans la réserve naturelle de la rivière Iratapuru, dans le nord du Brésil, est un dinizia excelsa de 88,5 mètres de haut et 9,9 mètres de diamètre. Cela équivaut à la taille... d'un immeuble de 25 étages. "C'était l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Tout simplement divin", a déclaré à l'AFP l'ingénieur forestier Diego Armando Silva de l'université fédérale d'Amapá.