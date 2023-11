EN IMAGES - Un rhinocéros de Sumatra, espèce en danger d'extinction, vient de naître en Indonésie

Une bonne nouvelle pour l'espèce classée en voie d'extinction. Un rhinocéros de Sumatra est né, le week-end dernier, dans une réserve de l'ouest de l'Indonésie, ont fait savoir les autorités locales. D'après le Fonds Mondial pour la nature (WWF), il ne resterait que 80 rhinocéros de Sumatra sur Terre.

L'espèce est en voie d'extinction. Selon la WWF, il resterait moins de 80 individus à travers le monde. Un rhinocéros de Sumatra vient de voir le jour dans une réserve de l'ouest de l'Indonésie, ont annoncé, lundi 27 novembre, les autorités locales, dans le cadre d'un programme visant à sauver ces mammifères appartenant à la famille des rhinocérotidés. Une femelle dénommée Delilah a donné naissance ce week-end à un rhinocéros mâle, au sein du Parc national Way Kambas. L'animal, dont le père se nomme Harapan, pesait 25 kilos à la naissance. Ce dernier peut atteindre un poids d'1,5 tonne à l'âge adulte.

"C'est la deuxième naissance d'un rhinocéros de Sumatra en 2023 (après celle intervenue en septembre, ndlr). Cela renforce encore l'engagement du gouvernement en faveur de la conservation des rhinocéros en Indonésie", s'est réjouit le ministre indonésien de l'Environnement et de la Forêt, Siti Nurbaya Bakar, qui a rendu visite à l'animal.

Les premiers pas du rhinocéros de Sumatra né le week-end dernier. - HANDOUT / INDONESIAN MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY / AFP

Le jeune rhinocéros de Sumatra accompagné de sa mère, une femme dénommée Delilah. - HANDOUT / INDONESIAN MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY / AFP

Il s'agit, au total, de la cinquième naissance dans le cadre de ce programme ayant pour but de sauvegarder cette espèce de rhinocéros, qui vit principalement sur l'île indonésienne de Sumatra et à Bornéo, une autre vaste île que se partagent l'Indonésie, la Malaisie et le sultanat de Brunei. Au cours des dernières décennies, de multiples menaces ont amené le rhinocéros de Sumatra au bord de l'extinction, parmi lesquelles le braconnage et le changement climatique.

L'Indonésie tente aussi de protéger le rhinocéros de Java, une espèce en grand danger, dont il ne subsiste que 80 spécimens.